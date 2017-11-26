«أمل» تتبنى في 3 أشهر أحلام 152 أسرة بالإنجاب

كشفت هناء طحوارة مديرة مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب للشؤون المالية والإدارية، أن إجمالي عدد المرضى المتقدمين لمبادرة أمل عقب صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتوسيع نطاق المبادرة، وصل الى 152 حالة «ابتداءً من 26 يوليو 2017 وحتى تاريخ 23 أكتوبر الماضي».

ووسّعت المبادرة لتشمل جميع إمارات الدولة وفئة الأسر ممن لديهم أطفال ولكن يعانون من مشاكل في الإخصاب اضافة لحملة المراسيم الصادرة من إمارة دبي وأبناء المواطنات

وبلغ عدد حالات المرضى المسجلين على مبادرة أمل منذ إطلاقها في عام 2013 حتى 23 أكتوبر الفائت 687 أسرة بتكلفة 24.5 مليون درهم، ووصل عدد المواليد منذ إطلاق المبادرة الى 110، مشيرة الى أن عدد الحوامل والمواليد لعام 2017 مازال غير محدد أو معروف لحين انتهاء مرحلة الحمل.

توزيع

وأوضحت طحوارة أن توزيع المرضى حسب الفئات الجديدة من تاريخ التعديل ومباشرة التطبيق في المركز اعتبارا من 26 يوليو حتى 23 أكتوبر كانت على النحو التالي دبي 88 أسرة بنسبة 60%، ورأس الخيمة 29 بنسبة 20%، وأم القيوين 6 بنسبة 4% والفجيرة 13 بنسبة 9% وفئة المراسيم الصادرة من دبي 6 بنسبة 4%.

كما شمل العدد من بينهم فئة الأسر الذين يوجد لديهم أبناء بـ90 أسرة بنسبة 59% والذين لا يوجد لديهم أبناء 62 أسرة بنسبة 41%، مشيرة الى أن علاج المواطنين في إمارة الشارقة تكفل به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ عامين، كما أن مواطني إمارة أبوظبي الفئة الأولي مغطون من قبل تأمين ثقة «الفئة الأولى» وهو التأمين الوحيد الذي يغطي خدمات الإخصاب ويقبل في المركز.

وأوضحت طحوارة أن تعديل الشروط شمل إضافة 3 فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل إلى جانب فئة مواطني إمارة دبي على النحو التالي: «فئة مواطني الإمارات الأخرى وفئة الأسر المواطنة الذين لديه أبناء ولكن يواجهون صعوبة في الإنجاب بشكل طبيعي أو توجد لديهم أمراض وراثية تتطلب إجراء فحص للأمراض الجينية لضمان إنجاب أطفال أصحاء خالين من الأمراض الوراثية وفئة أبناء المواطنات وحملة المراسيم الصادرة من دبي».

وحددت التعديلات فئات المواطنين المسموح لهم بالتسجيل في المبادرة على النحو التالي: «عدم وجود أبناء أو وجود أبناء وشرط التسجيل المرتبط بعدد الأبناء وعدد المحاولات المسموح بها على المبادرة حيث شملت الفئة الأولى مواطني إمارة دبي وحددت بوجود ثلاثة أطفال أو أبناء فأقل وعدد المحاولات المسموح بها سنويا 3 محاولات».

فيما شملت الفئة الثانية مواطني الإمارات الأخرى وحددت بوجود طفلين ابنين فأقل وعدد المحاولات المسموح بها سنويا محاولتان والفئة الثالثة أبناء المواطنات أو حملة المراسيم الصادرة من دبي، مع عدم وجود أبناء، وكذلك أبناء المواطنات أو حملة المراسيم صادرة من دبي مع وجود أبناء أو وجود طفل واحد فقط وعدد المحاولات المسموح بها سنويا محاولتان».

شروط

وحول شروط التسجيل في المبادرة قالت هناء طحوارة يرتبط التسجيل في مبادرة الأمل باشتراط عدم وجود تغطية للتأمين الصحي لفئة خدمات الإخصاب أو وجود تغطية أو دعم بتحمل تكلفة العلاج من أي جهة حكومية أو خاصة، مع وجود سبب طبي أو ضرورة لتحديد الأجنة بسبب وجود أمراض وراثية لدى الأسرة، وعدم وجود أبناء للأسرة أو وجود أبناء حسب الأعداد المحددة للفئات المذكورة ولديهما حالة مرضية مثبتة بعدم إمكانية الإنجاب بشكل طبيعي من قبل طرفيهما أو أحدهما وأن يكون سبق لأحدهم أو كلاهما الزواج ولم يتم الإنجاب خلال تلك الفترة وأن تكون الزوجة مضافة في خلاصة قيد الأسرة الصادرة لزوجها المواطن، مشيرة الى أن المبادرة لا تشمل تغطية خدمات الفحص الجيني لاختيار جنس المولود.

المستندات المطلوبة

وحول المستندات المطلوبة للتسجيل فذكرت أنها: نسخة من جواز سفر للزوج والزوجة «ساري المفعول»، ونسخة من الهوية الإماراتية للزوج والزوجة «ساري المفعول»، وخلاصة القيد الأصلية مع (نسخة لصفحة الأبناء والزوجات) ونسخة من المرسوم ساري المفعول صادرة من إمارة دبي ونسخة من عقد الزواج.

أمل

وأشارت الى أن عدد الحالات المسجلة عام 2013 وصل الى 160 حالة وعدد الزيارات 160 زيارة فيما وصل عدد المواليد الى 15 مولوداً وفي عام 2014 وصل عدد الحالات المسجلة الى 95 حالة وعدد الزيارات 203 زيارات ووصل عدد المواليد الى 16 وفي عام 2015 وصل عدد الحالات المسجلة 197 حالة ووصل عدد الزيارات الى 292 زيارة ووصل عدد المواليد الى 38 مولوداً وفي عام 2016 وصل عدد الحالات المسجلة الى 93 حالة وعدد الزيارات الى 243 زيارة فيما وصل عدد المواليد الى 41 مولوداً.