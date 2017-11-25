محمد بن راشد يشهد تكريم "أوائل الإمارات" في عام الخير الثلاثاء المقبل

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يقام الثلاثاء حفل لتكريم 46 شخصية إماراتية رائدة ومتميزة في المجال الخيري والإنساني.

ويأتي التكريم في إطار الدورة الرابعة من مبادرة أوائل الإمارات الذي يقام ضمن حفل وطني في إمارة أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ"46 " للدولة.

وأكدت نوف تهلك المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المنسق العام لمبادرة أوائل الإمارات أن مبادرة أوائل الإمارات لعام الخير ستحتفي بـ 46 شخصية وطنية رائدة في العمل الخيري والإنساني بالتزامن مع اليوم الوطني وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم رواد الدولة في هذا المجال ضمن أوائل الإمارات".

وأضافت أن دولة الإمارات تزخز بنماذج رائدة في العمل الخيري والإنساني ولكل منهم قصة نجاح وهم مثال يحتذى به في تعزيز العطاء في مجتمعنا والارتقاء به.. لافتة الى انه سيتم تكريم نخبة منهم في حفل هذا العام.

من جانب آخر ذكرت نوف تهلك أن المبادرة حظيت بتفاعل كبير منذ إطلاقها منتصف الشهر الجاري وهي عادة ومناسبة وطنية لإبراز الأوائل والرواد في المجالات المختلفة..موضحة انه تم ترشيح أكثر من 800 شخصية وطنية للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني فيما وصل حجم انتشار وسم #أوائل_الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 39 مليون متابع منذ إطلاق الترشيحات.

وقالت انه منذ انطلاق حملة الترشيحات تم تقييم الترشيحات ومطابقة المعلومات والإنجازات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وتم اختيار 46 شخصية منها للتكريم هذا العام.

يذكر أن مبادرة أوائل الإمارات التي تنظم للعام الرابع على التوالي ستحتفي بمن قدموا بفكرهم وجهدهم ما أسهم ويسهم في رفعة المجتمع الإماراتي وتبرز في الوقت ذاته أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص مند تأسيس دولة الإمارات إضافة إلى فئة الشباب الذين رفعوا علم الدولة في كافة المحافل.