"موانئ دبي" و"معهد المشاريع" شريكان في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرتي تفاهم مع موانئ دبي العالمية ومعهد إدارة المشاريع "PMI "، لاستمرار الجهتين المشاركة في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للفترة من (2017 ـ 2019)، ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراتها الأربع السابقة، حيث شهدت الدورة الأخيرة تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

وقع المذكرة عن (طرق دبي) مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعن موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعن معهد إدارة المشاريع سعادة مارك لانجلي الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرتي التفاهم موانئ دبي العالمية ومعهد إدارة المشاريع "PMI "، لاستمرارية الشراكة في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال:" تسهم هذه الشراكة في تحقيق اهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله)، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبني أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو وترام دبي، ومشاريع المطارات والموانئ العملاقة، والمشاريع المعمارية الفريدة، وكذلك الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإمارة تنفيذها في السنوات القادمة لاسيما المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو الدولي 2020، المعرض الأضخم والأعرق عالمياً، حيث تشير الدراسات إلى أن المعرض سيستقطب خلال فترة انعقاده (ستة أشهر) قرابة 25 مليون زائر سيأتي 70% منهم من خارج الدولة، وسيوفر أكثر من 277 ألف فرصة عمل.

وأكد الطاير أن المنتدى رسخ مكانته خلال الدورات الأربع السابقة كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن عدد الحضور في الدورات الأربع تجاوز 6000 مشارك من أكثر من 50 دولة، وناقشت الدورات السابقة محاور إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، بالإضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة، واستشراف المستقبل والابتكار وغيرها من المواضيع، مشيراً إلى أن المنتدى توج نجاحه بإطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، وتم تكريم الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة في الدورة الرابعة.

78 محطة

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “نفتخر بالشراكة المميزة مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي رسخ مكانته خلال فترة وجيزة كمنصة عالمية تجمع أهم الخبراء والمتخصصين في مجال التنمية والتطوير بما يساهم في تبادل المعرفة والخبرات.

وأضاف: تعمل موانئ دبي العالمية على الترويج لمدينة دبي حول العالم من خلال دورنا كمصدر للمعرفة وتوظيف خبراتنا ومعارفنا على امتداد محفظة أعمالنا العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية في أربعين بلداً، ويمثل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على تجارب دبي التنموية ومشاركة أفضل الممارسات في توظيف الابتكار والإبداع في تنفيذ مشاريع بنى تحتية رائدة ومستدامة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وخاصة في قطاع التجارة واللوجستيات والنقل، ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة التي أسفرت عن بناء مشاريع عملاقة في دبي مثل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وجزر النخلة، وبرج خليفة وغيرها. وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ومتابعته الحثيثة، أصبحت هذه المشاريع اليوم من أهم دعائم التنويع الاقتصادي.

ثلاثة ملايين

وأعرب مارك لانجلي الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، عن سروره بتجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين معهد إدارة المشاريع العالمي وهيئة الطرق والمواصلات تجاه انعقاد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في كل عام، وقال: "يتشرف معهد إدارة المشاريع بمواصلة العلاقة القوية التي أرساها مع هيئة الطرق والمواصلات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: نفخر بالشراكة القوية مع هيئة الطرق والمواصلات التي تعتبر إحدى الهيئات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، وهي إحدى أبرز 80 عضوا في المجلس التنفيذي العالمي لمعهد إدارة المشاريع، الذي يقدم إضافة قيمة لأكثر من ثلاثة ملايين مهني يعملون في كل دولة في العالم، عن طريق الاستشارة، والتعاون، والتعليم، والبحوث وغيرها من الجوانب.

وقال لانجلي: للمساعدة في تعزيز إدارة المشاريع التي تمثل قدرات تنظيمية تربط الأفكار بالواقع، يثمن معهد إدارة المشاريع فرصة المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يعد أكبر منصة في الشرق الأوسط لتبادل المعرفة، والإبداع، والأفكار القيادية في مجال إدارة المشاريع، مشيراً إلى أن معهد إدارة المشاريع يحرص من خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، على مساعدة الحكومات والمنظمات حول العالم في إدراك القيمة المضافة لإدارة المشاريع من أجل النجاح والأداء الأفضل.