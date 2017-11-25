مرور أبوظبي: 500 درهم مخالفة عدم تحريك المركبات خارج الطريق بالحوادث البسيطة

تبدأ مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالتنسيق مع شركة ساعد اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل بمخالفة السائقين الذين لا يقومون بتحريك مركباتهم خارج الطريق في حالة الحوادث المرورية البسيطة وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017، بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري، بحسب المادة رقم 98 :"عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت"، والتي حددت قيمة المخالفة بـ 500 درهم .

ودعا العميد أحمد عبد الله الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي، قائدي المركبات الذين تتعرض مركباتهم لحوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة أو في إطارات المركبة، إلى ضرورة تحريك مركباتهم خارج الطريق، وإيقافها عند أقرب موقف آمن، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير، وحماية للمتضررين من تعرضهم للحوادث المفاجئة، وتفادياً لتحرير مخالفات عرقلة حركة السير.

وأوضح أن العديد من الحوادث المرورية الجسيمة وقعت خلال الفترة الماضية ونتج عنها اصابات كان سببها الرئيسي - إغلاق الطرق وعرقلة حركة السير والمرور لعدم التزام أطراف الحادث "المتسبب والمتضرر" بتحريك مركباتهم خارج الطريق ، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تفادي تلك الحوادث بإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة السير.

وقال الشحي : إن ترك السائقين مركباتهم وتواجدهم على الطرق لأي سبب كان، يؤدي إلى تعرضهم الى حوادث الدهس، و وقوع الحوادث المرورية، بسبب محاولة قائدي المركبات الأخرى الالتفاف وتغيير مساراتهم لتفادي المركبات المتعطلة، ما يؤدي إلى حوادث التصادم بين المركبات.

وكانت مديرية المرور والدوريات أطلقت حملة شاملة بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني و شركة ساعد يتم من خلالها نشر عبارات توعية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحث أطراف الحادث في الحوادث المرورية البسيطة الى تحريك مركباتهم خارج الطريق وعدم عرقلة حركة السير والمرور.