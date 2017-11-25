مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يختتم لقاءاته في واشنطن بزيارة مركز ويلسون

اختتم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين زيارته إلى واشنطن، التي شملت عدة اجتماعات مع مؤسسات ومنظمات دولية، بزيارة إلى مركز ويلسون الدولي للعلماء( Wilson Center)، بهدف التعريف بالمجلس واستشراف فرص التعاون بين الجانبين، خاصة لما للمركز من ثقل بحثي ومعرفي في السياسات العامة ومبادرات لدعم التوازن بين الجنسين، مثل مبادرة القيادة النسائية العالمية.

واجتمعت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مع غوين يونغ مديرة مبادرة القيادة النسائية العالمية بمركز ويلسون، وعدد من خبراء التوازن الاجتماعي في مؤسسات أمريكية ودولية وأكاديمية متنوعة، منها مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومشروع المرأة في الخدمة العامة بمركز ويلسون، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة جورج واشنطن، ومجموعة هاربور، ومؤسسة سماش استراتيجي، بالإضافة إلى عدد من موظفي سفارة دولة الإمارات في واشنطن، حيث تم عقد حلقة نقاشية لتبادل الرؤى والأفكار حول مفهوم وسياسات النوع الاجتماعي وأهميته وأهداف واختصاصات كل من المجلس والمركز وأفق التعاون المشترك.

ورحب الحضور بمنى غانم المري، التي سلطت الضوء على وضع المرأة في الإمارات حالياً، وما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، مشيرة إلى أنها تشكل نحو 70% من طلبة الجامعات، وتمثل 46.6% من سوق العمل بصفة عامة، و66% بالقطاع الحكومي، منهن 30% في مناصب قيادية، و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية.

وقدمت المري عرضاً تعريفياً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كجهة اتحادية تعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتعزيز وضع الإمارات في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وكذلك تعزيز إسهامات دولة الإمارات كمرجع لتشريعات التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات الهامة التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 ومن أولويات الأجندة الوطنية.

وقالت إن المجلس يعمل على تحقيق هدف وطني هو الوصول بدولة الإمارات إلى قائمة الدول المتقدمة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، عبر العديد من المبادرات والشراكات مع كافة الجهات المعنية في الدولة، والمنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، وكخطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، أطلق المجلس في شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، دليل التوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً للمعايير الدولية، مضيفةً أن الدليل يدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، ويتضمن جزءاً عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي، وتأثيرها الإيجابي في تقليص الفجوة بين الجنسين.

من جانبها قدمت غوين يونغ عرضاً تعريفياً بمركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، المعرفو بمركز ويلسون، الذي تأسس على يد مؤسسة سميثسونيان تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، مشيرةً إلى أنه يعمل على إحياء المثل العليا التي آمن بها الرئيس وودرو ويلسون من خلال تشجيع البحث والدراسة والمناقشة، كما يهتم المركز بمجال النوع الاجتماعي من خلال مبادرات تجمع خبراء ومختصين تابعين لجهات حكومية وأكاديمية أمريكية.

وأثنى الحضور على وضع المرأة في الإمارات وما حققته من نجاحات في كافة المجالات، مشيدين بتجربة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجهوده في ترسيخ مفاهيم النوع الاجتماعي، واصفين هذه التجربة بأنها متميزة وتعد نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، كما أشادوا بمحتويات دليل التوازن بين الجنسين والمردود المتوقع لتطبيقه في الدولة، وحرص المجلس على على تبادل المعرفة والخبرة مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق نجاحات ملموسة ليس فقط للإمارات ولكن للعديد من الدول الساعية لتحقيق نجاحات في مجال التوازن بين الجنسين.