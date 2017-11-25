بتوجيهات رئيس الدولة.. تجنيس 309 من أبناء المواطنات

اعتمدت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن منح الجنسية لأبناء المواطنات أسماء 309 من المتقدمين للحصول على جنسية الدولة من أبناء المواطنات المستوفين الشروط تمهيدا لاستصدار المراسيم الخاصة بهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنه في قصر الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة وبحضور معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للامن الوطني رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وممثلين عن كل من وزارة شؤون الرئاسة وجهاز أمن الدولة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن قرار اللجنة الذي يتزامن صدوره مع احتفال الدولة بالذكرى السادسة والأربعين لليوم الوطني يأتي تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعبيرا عن حرص سموه على تحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم كما يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باستيعاب أبناء المواطنات ضمن المجتمع الوطني لضمان استقراراهم وتجسيدا للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة الإماراتية في المجتمع.

وثمن معاليه التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لسير أعمال اللجنة التي كان لها كبير الأثر في تنفيذ اللجنة للمهام الموكلة لها على أكمل وجه كما دعا معاليه المستحقين لجنسية الدولة أن يكونوا مثالا رائعا للمواطنة الصالحة وأن يلتزموا بمبادئ الدولة ودستورها وأنظمتها وأن يؤدوا دورهم بكل إخلاص وتفان في خدمة الوطن الغالي والحفاظ على مكتسباته.