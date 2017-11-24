مواطنان من رأس الخيمة ينطلقان مشياً على الأقدام إلى أبوظبي

انطلق صباح الأربعاء الشابان المواطنان عمر علي صالح الطنيجي وعبدالله راشد محمد الشحي من إمارة رأس الخيمة مشياً على الأقدام للوصول إلى إمارة أبوظبي، حاملين أعلام دولة الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين، وعام زايد 2018م، وتعبيراً عن حبهما للوطن.

وأوضح عمر الطنيجي عقب وصوله إلى إمارة الشارقة بعد انطلاقهما من إمارة رأس الخيمة، يوم الأربعاء الماضي من أمام مسجد الشيخ زايد على منطقة الكورنيش للوصول إلى إمارة أبوظبي، بأن الفكرة راودته هو وصديقه عبدالله راشد الشحين لتمثل لهما هدفاً لتحقيق توجهات دولة الإمارات في ترسيخ الولاء والهوية الوطنية وترك انطباعاً مختلفاً للاحتفال باليوم الوطني وتخليداً لذكرى المغفور له بأذن الله الشيخ زايد مؤسسة دولتنا الحبيبة، تماشياً مع إطلاق عام 2018 الذي سيكون عاماً مميزاً لأنه يحمل أسم "عام زايد".

شابان مواطنان ينطلقان مشياً على الأقدام باتجاه أبوظبي احتفالا باليوم الوطني وعام زايد تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين، وعام زايد 2018م#اليوم_الوطني_الـ46

تصوير :محمد الزرعوني#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/j6DA8dvVWZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 24, 2017

وأكد الطنيجي أن جميع الجهات المعنية في إمارات أم القيوين وعجمان والشارقة، وفرت لنا منذ انطلاقنا كافة التجهيزات اللازمة لضمان سلامتنا وراحتنا على الطريق والمتوقع أن نصل إلى إمارة دبي صباح اليوم، لافتاً أن اهتمام الجميع برحلتنا يأتي تشجيعاً لهذه المبادرات الوطنية التي تجسد حب الوطن وتعكس بطريقة غير مباشرة ومبتكرة هذه الروح الوطنية للجيل الجديد.

وأكد عبدالله راشد محمد الشحي، أن المبادرة تجسد المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، وخاصة مع انطلاق عام زايد، ورد الجميل والحب الذي نكنه لقيادتنا الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام والشيوخ، ولشعب الإمارات الوفي.

وأشار إلى أن مبادرة المشي على الأقدام انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارات الدولة وصولاً إلى عاصمة الدولة الحبيبة أبوظبي، في رحلة ستستغرق عدة أيام، نحمل معها معاني الحب والتقدير لحكومة الإمارات والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد القائد المؤسس، بالإضافة لتسليط الضوء على حقبة ما قبل الاتحاد وزمننا الحالي حيث توفرت الخدمات والبنية التحتية العالية وفق أعلى المواصفات العالمية والتي اختصرت الوقت للانتقال بين إمارات الدولة في وقت قياسي.