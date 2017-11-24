عروض جوية بألوان علم الإمارات تزين سماء الفجيرة

انطلقت العروض الجوية لفرسان الامارات على كورنيش الفجيرة ، ضمن احتفالات الإمارة باليوم الوطني الـ 46 ، حيث ازدانت السماء بألوان علم الإمارات الأربعة ، وسط حضور اعداد غفيرة من جموع المواطنين والمقيمين لمشاهدة العروض الاحتفالية، التي بدأت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم لطائرات ميراج 2000 واف 16 المقاتلة ، وتمت بمهارة عالية أبهرت الجمهور الحاضر.