عروض جوية بألوان علم الإمارات تزين سماء الفجيرة

المصدر:
  • الفجيرة- عائشة الكعبي
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انطلقت العروض الجوية لفرسان الامارات  على كورنيش الفجيرة ، ضمن احتفالات الإمارة باليوم الوطني الـ 46 ، حيث ازدانت السماء بألوان علم الإمارات الأربعة  ، وسط حضور اعداد غفيرة من جموع المواطنين والمقيمين لمشاهدة العروض الاحتفالية، التي بدأت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم  لطائرات ميراج 2000 واف 16 المقاتلة ، وتمت بمهارة عالية أبهرت الجمهور الحاضر.

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