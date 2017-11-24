"الوطني للأرصاد" يتوقع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة التي تشهد أيضا نشاطا للرياح تثير الغبار والأتربة مع امكانية تشكل الضباب على بعض المناطق خاصة الداخلية.

وذكر المركز في - بيان له عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد من اليوم وحتى الثلاثاء 28 نوفمبر - ان كميات السحب ستستمر في التزايد على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة .

وأوضح ان كميات السحب ستقل تدريجيا بدءا من نهار السبت ليصبح الطقس غائما جزئيا ومغبر أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية وشمالية غربية على أغلب المناطق ومعتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر تثير الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 وتصل إلى 55 كم في الساعة على البحر الذي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ويخف تدريجيا اعتبارات من مساء وليل الأحد بينما يكون في بحر عمان متوسط الموج ويضطرب ليل الجمعة ونهار السبت.

وتوقع بيان المركز ان يكون الطقس يومي الإثنين والثلاثاء رطبا ليلا وصباحا مع امكانية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية ليصبح غائم جزئيا ومغبر أحيانا نهاراً على المناطق المكشوفة وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وشمالية غربية على غرب الدولة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية بوجه عام وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر تثير الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم في الساعة على البحر حيث سيكون متوسط الموج يصبح مضطربا من ليل الإثنين وصباح الثلاثاء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول الامطار على مناطق متفرقة من البلاد.