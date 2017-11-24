«أخبار الساعة»: عام زايد رسالة عرفان وولاء

أكدت نشرة أخبار الساعة أن عام زايد هو رسالة وفاء وعرفان من أبناء الإمارات إلى مؤسسها وبانيها الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، حيث سيعمل المجتمع بمكوناته وأطيافه على إبراز دور زايد ومناقبه ومآثره وإرثه محلياً وإقليمياً ودولياً فضلاً عن استلهام قيمه، طيب الله ثراه، والسير على نهجه في مختلف مواقع العمل الوطني لمواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وتحت عنوان «استلهام قيم ومبادئ زايد» أضافت أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الشعار الرسمي لمبادرة «عام زايد» الذي يعكس السمات الاستثنائية التي جسدت شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كالحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وأوضحت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن اعتماد رئيس الدولة عام 2018 ليكون «عام زايد» جاء تكريماً لعطاء الشيخ زايد الإنساني واستلهاماً لموروثه الحضاري من القيم والمبادئ التي شكلت ولا تزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات، فالشيخ زايد، كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يمثل نموذجاً للقيادة الحكيمة والطموحة ونحن نقتدي بقيمه النبيلة من خلال المواقف التي تجلى فيها زايد الإنسان والقائد ونتبع مبادئه لنستمد منها كل ما يحتاج إليه المجتمع والدولة للمحافظة على مكانتنا الريادية على مستوى العالم.