محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها محمد بن الشيخ مجرن

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي دعوة كريمة من محمد بن الشيخ مجرن إلى مأدبة الغداء التي أقامها في منزله بمنطقة ند الشبا في دبي ظهر اليوم تكريما لسموهما.

حضر المأدبة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من أعيان البلاد وعموم آل الشيخ مجرن الكرام الذين رحبوا بمقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور راجين الله العلي القدير أن يديم على سموهما دوام الصحة والسعادة ويحمي قيادتنا المعطاءة وبلادنا العزيزة من كل كرب ومكروه "إنه قريب سميع مجيب الدعاء".