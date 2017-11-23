إطلاق 14 رأساً من المها العربي في محمية السراب

ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة توطين المها العربي الذي تديره هيئة البيئه في أبوظبي، تم صباح أمس إطلاق 14 رأسا من المها العربي بمحمية قصر السراب التي تبعد نحو 200 كيلومتر.

وبفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي أصبحت دولة الإمارات موطنا لأكثر من 10 الآف رأس من المها العربي منها 5 الآف رأس في إمارة أبوظبي

وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد أصدر توجيهات في العام 1968 بالبدء في برنامج إعادة توطين المها العربي.

وشهد عملية الإطلاق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ونوره الكعبي وزيرة الثقافه وتنمية المعرفه ورزان خليفه المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

ومنذ انطلاق البرنامج في العام 2007 ، قامت الهيئة بإطلاق المها العربي في العديد من المناطق المحمية في الإمارات وسلطنة عمان والأردن وتم في السنة الأولى إطلاق 98 رأسا في محمية المها العربي و 87 رأسا اخرى في عام 2011 ونمت هذه الأعداد لتصبح المحمية موطنا لـ 835 رأسا من المها العربي وفق نتائج المسح الجوي الأخير الذي أجرته الهيئة في أوائل عام .2017

وساهم البرنامج في تغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة من مهددة بالانقراض إلى معرضة للانقراض في عام .2011