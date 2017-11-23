مركز المشاعر الإنسانية يكرم الإعلاميين

في حفل مميز بحضور نادية الصايغ مؤسس و رئيس مجلس إدارة مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرعاية أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع تمّ تكريم كوكبة من الإعلاميين "فرسان الكلمة" لجهودهم ودعمهم المتواصل لأنشطة المركز والداعمين أصحاب الأيادي البيضاء .

وقالت نادية خليل الصايغ مؤسس مركز المشاعر الإنسانية بدبي إن تكريمنا لهذه الكوكبة من الإعلاميين هو لمسة وفاء خالصة لجهودهم المخلصة و تحملهم رسالة أصحاب الهمم بتجرد و مصداقية ، ولدورهم الفعال في توعية المجتمع المحلي بالاهتمام الأمثل وتبني قضايا العمل الإنساني و تذويب الفوارق بين أصحاب الهمم و شرائح المجتمع .

وأضافت أن تكريمنا للقطاعات الإعلامية يأتي أيضا من قناعة تامّة بدور الإعلام الانساني باعتباره رسالة يحملها أهل الأعلام بمصداقية و شفافية و أمانة تم تأديتها بتجرد.

من جانبها قالت الدكتورة لينا عويس قائلة : إننا نثق و نُقدّر و نثمن جهود الإعلام المحلي في خدمة قضايا و هموم و تحديات أصحاب الهمم ممّا كان له أكبر الأثر في حلّ العديد من القضايا الشائكة و انسياب الرسالة الاعلامية في طريقها السليم و إنّ تكريم الاعلاميين اليوم من قبل مركز المشاعر الإنسانية بدبي قليل جدّا في حقهم الكبير في ميادين العمل المجتمعي و الإنساني خدمة لأصحاب الهمم .