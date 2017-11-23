«أبوظبي للرقابة الغذائية» يؤكد سلامة منتجات الأرز في منافذ البيع

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، سلامة منتجات الأرز المتداولة في منافذ البيع بإمارة أبوظبي من ارتفاع تركيز الزرنيخ، مبيناً أن الجهاز يتكفل بمنع وصول الأرز المخالف من حيث ارتفاع تركيز الزرنيخ عن الحد الأعلى المسموح به، من خلال إجراء الفحص اللازم للإرساليات التي تصل منافذ الإمارة والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية، كما يتبنى الجهاز مبادئ تحليل المخاطر، حيث قام بتطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة للأسواق المحلية لإمارة أبوظبي، وتتم بموجبه عمليات التفتيش على منافذ البيع وجميع المنشآت الغذائية.

وأفاد بأن الزرنيخ من المعادن الثقيلة التي تشكل ضرراً على صحة المستهلك إذا ما تواجدت في بعض المنتجات الغذائية أو الزراعية بتراكيز تفوق الحدود العليا المنصوص عليها.

وأشار الجهاز إلى أن الجهود الرقابية والمتمثلة في أنشطة الفحص المخبري ومتابعة شبكات الإخطارات وتحليل المخاطر وبرامج الرصد تتكفل بمنع وصول الأرز المخالف من حيث ارتفاع تركيز الزرنيخ به عن الحد الأعلى المسموح به، كما أن إرساليات الأرز المختلفة قد تحتوي على نسب متفاوتة من الزرنيخ بناء على عدة عوامل أهمها مكان الزراعة ومستوى تلوث التربة بالزرنيخ وطبيعة المياه المستخدمة في الري.