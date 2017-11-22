إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى غرينادا

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وغرينادا أمس الأول مذكرة تفاهم لإعفاء المواطنين الإماراتيين والغريناديين أصحاب جوازات السفر العادية من تأشيرات الدخول للبلدين.

وقد مثل دولة الإمارات في مراسيم توقيع هذه المذكرة في مقر بعثة الدول لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بينما مثلها من جانب غرينادا سعادة السفيرة كيشيا أ. ماكجوير المندوبة الدائمة لغرينادا لدى الأمم المتحدة.

وفي أعقاب مراسيم التوقيع رحب الجانبان بالتوقيع على المذكرة، كما تناولا مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تأثير الأعاصير الأخيرة على منطقة البحر الكاريبى.

في تعليقها على مذكرة التفاهم أكدت سعادة لانا زكي نسيبة على أن هذه المذكرة ستسهم في زيادة تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغرينادا.

ومن جانبها أعربت سفيرة غرينادا عن حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن حكومة بلدها أولت أهمية خاصة لأواصر العلاقة بين الإمارات وغرينادا نظرا لمكانة الإمارات المتميزة في الساحات الدولية.

والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما من تاريخ توقيعها الرسمي.