روبوت فاطمة الكعبي يذهب إلى المدرسة بدلاً عنها

استطاعت الطالبة الإماراتية فاطمة الكعبي، أن تلفت الأنظار أمس خلال قمة المعرفة 2017، لاسيما وإن في رصيدها نحو 12 ابتكاراً وهي لا تزال في الـ16 من عمرها، إضافة إلى أنها تستثمر اختراعاتها في تيسير شؤونها اليومية، حيث صممت الكعبي روبوتاً لا يزال في مرحلة التجربة، ليذهب إلى المدرسة بدلاً عنها عندما تكون منشغلة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات، وبما يبقيها على تواصل مع بيئة المدرسة عن بُعد، ويُمكنها من التفاعل مع زميلاتها ومواكبة مجريات الحصص الدراسية، دون أن يفوتها شيء.

غياب

وتقول المخترعة فاطمة الكعبي وهي طالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة قصر المعرفة الخاصة في العين، لـ«البيان»: استلهم ابتكاراتي من حياتي اليومية كطالبة، وأحاول من خلالها إيجاد حلول تعزز مرونة العلاقة بين الطالب ومدرسته، بما يكسر الروتين والجمود ويضاعف حماس الطالب وتفاعله مع أنشطة المدرسة والصفوف الدراسية، وقد صممت أخيراً روبوتاً باستطاعته أن ينوب عني في المدرسة، وقد جاء ليحل مشكلة الغياب المتكررة لدي بسبب ارتباطي بحضور كثير من الفعاليات، كما إن الروبوت سيفيد بلا شك الطلبة الذين تمنعهم ظروف مثل الإعاقة أو المرض أو السفر للعلاج أو غيرها، عن الحضور إلى المدرسة والاستمتاع بأجوائها الاجتماعية.

وأضافت: أحظى باهتمام ودعم كبير من مدرستي، حيث يتم تحفيزي على الابتكار من خلال استخدام اختراعاتي والاعتماد عليها للقيام ببعض المهام، وقد كان لذلك أثر كبير على عطائي وإبداعي، كما إن ذلك ساهم بتشجيع الطلبة على الابتكار.

مزايا

وحول روبوت «المبتكر الإماراتي» الذي قامت الكعبي باستعراض مزاياه أمام زوار قمة المعرفة، قالت: ولدت الفكرة عام 2015 الذي خُصص للابتكار، وأردت حينها ترك بصمة من خلال ابتكار روبوت يشجع الطلبة على الإتيان بالجديد الذي يفيد مجتمعنا ومؤسستنا الحكومية التي تثابر لنيل رضا عملائها وإسعادهم، وبعد 3 شهور من العمل المتواصل خرج «المبتكر الإماراتي» إلى النور، ونال إعجاب شريحة واسعة من الجمهور، لكونه يستطيع التواجد ميدانياً في المهرجانات ومختلف الفعاليات، كما يقوم بالترحيب بالزوار بلغاتهم، والطريف أني صممت له هوية وطنية يحملها معه أينما ذهب.

وتابعت: ينقسم «المبتكر الإماراتي» إلى جزأين، الأول وهو عبارة عن جهاز يتبع من يمشي أمامه، أما الجزء الثاني فهو بمثابة وجه الروبوت ويتكون من جهاز «آيباد»، وأعمل حالياً على تطويره عبر الذكاء الاصطناعي ليتمكن من الإجابة عن الأسئلة وإدارة النقاشات المتنوعة.