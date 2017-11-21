محمد بن زايد يستقبل وفودا من أكاديمية ربدان و"الامارات للصناعات العسكرية" واتحاد الامارات للرماية"

المصدر:
  • وام
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر اليوم - كلا على حدة - وفد من شركة الامارات للصناعات العسكرية ووفد من أكاديمية ربدان ووفد من اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم وذلك للسلام على سموه.

ورحب سموه بالوفود وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على انشطتهم وبرامجهم وخططهم في التطوير والابتكار والتنافسية وتأهيل واعداد الكوادر الوطنية ذات كفاءة العالية التي تقدم المزيد من النجاحات لمختلف قطاعاتنا التعليمية والعسكرية والرياضية لرفعة الوطن وتعزيز مكانته.

 

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