زينب كاظم.. «شهادة ميلاد» 18 ألف طفل في نصف قرن

الدكتورة زينب كاظم هي أول طبيبة إماراتية متخصصة في أمراض النساء والولادة، وتعد من رواد العمل في المجال الطبي بدولة الإمارات، فلها مسيرة من الاجتهاد والعمل على مدى 50 عاماً حتى اليوم، لأن مهنتها كما تصفها هي مصدر سعادتها.

رسالة

عندما تتذكر الدكتورة زينب أباها كاظم فإنها تتذكر رجلاً عظيماً، آمن بأهمية رسالة التعليم، في وقت كان فيه إرسال الفتيات إلى المدرسة أمراً غريباً ويعتقد بأنه مضيعة للمال، فقد كان يرد على من ينتقدونه بالقول إن المال يذهب، أما العلم فيبقى ولا يزول، ولهذا السبب، وللحرص والدعم لها ولأخواتها من أجل الحصول على أعلى درجات التعليم، أصبحوا جميعاً أطباء متميزين.

بعد أن حصلت زينب على شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من كلية «جرانت» الطبية بمدينة «بومباي» الهندية، بدأت العمل في المستشفى الكويتي وتحقق حلمها في العمل طبيبةً، وها هي اليوم، بعد أن بلغت من العمر 81 عاماً، شهدت خلالها ولادة أكثر من 18 ألف طفل، تقول الدكتورة زينب: «الأطفال الذين ولدوا على يدي في الماضي يأتون اليوم لزيارتي وهم كبار، فأشهد ولادة أبنائهم أيضاً».

ثمرة

لم تتردد الدكتورة زينب عن العمل في أي وقت مهما كان متأخراً، وفي أي مكان مهما كان بعيداً، فقد كانت النساء في ذلك الوقت في حاجة إليها، ولم تكن وسائل المواصلات متوافرة كما هي في وقتنا الحالي، مما اضطرها في مرات عديدة إلى الذهاب إلى وسط الصحراء لتوليد بعض النساء في ظروف صعبة وأوقات متأخرة، امتدت في أحيان كثيرة إلى ساعات طويلة متواصلة، لكن شغفها وحبّها لمهنتها جعلاها تعمل لدرجة عدم الرغبة في النظر إلى ساعتها، فقد كانت تستمتع كثيراً بذلك العمل كما تقول.

كرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الثانية لأوائل الإمارات عام 2015، ضمن 44 شخصية وطنية لإنجازاتهم ومبادراتهم المتميزة في خدمة الوطن.

فخر

قصة أخرى حدثت لها عندما حضرت إلى حفل أوائل الإمارات لتكريمها، فبعد أن صعدت إلى المنصة، فوجئت بأن التي كانت تحمل ميداليتها ـ أحد المكرمين ضمن أوائل الإمارات في الدورة الأولى- هي إحدى الذين شهدت ولادتهم، بالنسبة إليها كانت تلك لحظة عظيمة مليئة بالفخر لم تجد من الكلمات ما يناسبها.

تواصل

المزيد من القصص الملهمة للدكتورة زينب كاظم تسردها لكم في فيديو على قناة حكومة الإمارات على «يوتيوب» UAEGOV، على الرابط https://youtu.be/F-Vs5RRey10، ضمن سلسلة المقاطع المرئية التي تنشرها اللجنة المنظمة لمبادرة أوائل الإمارات بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإقامة حفل التكريم السنوي بدورته الرابعة المخصصة لتكريم الأوائل الإماراتيين في المجالات الخيرية والإنسانية.

وللمزيد من المعلومات عن المبادرة والفئات الفائزة في الجائزة وكذلك عن كيفية الترشح، يمكن متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة على قنوات «تويتر» و«إنستغرام» @uaepioneers.