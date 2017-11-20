محمد بن زايد يستقبل علياء المنصوري الفائزة بتجربة الجينات في الفضاء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر الطالبة علياء المنصوري التي حقق مشروعها في تجربة الجينات في الفضاء نجاحاً ونتائج إيجابية تفيد العلماء والباحثين في مواصلة بحوثهم الجينية والعلمية الفضائية.

وقدمت علياء نتائج التجربة الناجحة لبحثها حول بروتينات الصدمة الحرارية وإمكانية توليدها في الأجسام ونتائجها في الفضاء وإمكانية حماية الأجساد من المقومات الكيمائية والبيئية ومدى التغير الذي قد يحصل في حالة الأجسام وهي في الفضاء، مشيرة إلى أن هذه المقومات تحمي أجسادنا في الأرض.

وقالت إن إنجاز هذا المشروع أهديه لدولة الامارات العربية المتحدة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنه هو من ألهمني وشجعني منذ بداية المشروع وكلماته عندما قدمت له نتائج المشروع "أنا فخور فيك".

واضافت أن أهم شيء هو خدمة الوطن وأن نجعل أهدافنا وتوجهاتنا وابتكاراتنا واختراعاتنا لخدمة وطننا ولرفعته.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذه النتائج وهنأها على هذا الإنجاز، مؤكدا سموه فخره واعتزازه بما قدمته ويقدمه أبناء الوطن لخدمة وطنهم ورفع رايته عالياً.