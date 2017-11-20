ولي عهد دبي يستقبل الطلبة الحاصلين على لقب "المبرمج المواطن المبتكر"

أستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي - في استراحته بمنطقة ند الشبا بدبي صباح اليوم - الطلبة المتميزين الحاصلين على لقب "المبرمج المواطن المبتكر"؛ والموهوبين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في مسابقة "هاكاثون"؛ التي نظمتها جامعة حمدان بن محمد الذكية وجمعية الموهوبين في إطار برنامج "المبرمج المواطن".

حضر اللقاء، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة نائب رئيس الجمعية.

وأثنى سموه على الحائزين على هذا اللقب المشرف وحثهم على مزيد من الإبداع والتفوق في قطاع التكنولوجيا وعلومها ومعارفها وأساسياتها حتى يكونوا علماء المستقبل يفيدون أنفسهم أولا ويخدمون وطنهم ويسهمون في رفعته وتقدمه .. والأهم أن يكونوا قدوة صالحة لإخوانهم من شباب الأجيال اللاحقة.

وتمنى سمو ولي عهد دبي للمتفوقين الـ 12 طالبًا - الذين استقبلهم سموه برفقة ذويهم وأولياء أمورهم - النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من التفوق والابتكار والإبداع، مؤكداً سموه لهم أن التفوق هو الذي يدوم للأبد وهو الذي يبني الأوطان ويرفع البنيان بلا عمد.

ويعتبر برنامج "المبرمج المواطن" أول برنامج وطني من نوعه يعنى ببناء جيل من الشباب ملم بأدوات وأساليب التقنيات الحديثة والذكية لقيادة مسيرة صنع واستشراف المستقبل تلبية لحاجات "خطة دبي الاستراتيجية 2021" في تأهيل شباب مبدعين وبارزين وقادرين على أن يكونوا اللبنة الأولى والأساسية لجيل يحمل على عاتقه بناء نهضة دبي التي هي جزء من نهضة وتقدم دولة الإمارات على مختلف الصعد.