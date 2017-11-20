شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات خلال احتفالات اليوم الوطني

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي - ممثلة في مديرية المرور والدوريات - ضوابط وشروط تزيين المركبات في الإمارة خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 بما يمكن مختلف شرائح المجتمع من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بصورة حضارية دون أي مخالفات مع توفير أقصى درجات السلامة المرورية.

كما حددت مدة للسماح بتزيين المركبات ابتداء من 22 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الاهتمام بإخراج الاحتفالات بالشكل الذى يتوافق مع روح الاتحاد من خلال وضع ضوابط وشروط تزيين المركبات بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة والاحتفال بصورة حضارية دون الإضرار بممتلكات الدولة أو التسبب في فوضى وإزعاج.. مشددا على عدم التهاون مع السائقين غير الملتزمين أو الذين يقومون بسلوكيات غير حضارية.. موضحا أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف تلك الضوابط.

وأشار الخييلي إلى أن شرطة أبوظبي أعدت خطة مرورية شاملة لتوفير السلامة خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ 46 تتضمن تكثيف الدوريات المرورية بمختلف الطرق في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية والرقابة على الأنفاق والطرق كافة من خلال الرادارات لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال وتطبيق مخالفات مشددة على المتجاوزين.

وحث مختلف شرائح المجتمع - خاصة الشباب - على إظهار الوجه الحضاري المشرق في احتفالات الدولة باليوم الوطني من خلال السلوكيات الإيجابية التي تتوافق مع مدلول شعار الاحتفالات باليوم الوطني " لنحتفل ونبتهج بروح الاتحاد من دون مخالفات " .. مشددا على ضرورة التعاون مع عناصر المرور المتواجدين في كل الأماكن التى تقام فيها الاحتفالات.

وتشمل ضوابط الاحتفال عدم الخروج من النوافذ وفتحة السقف وعدم تحميل ركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس ومنع تفحيط الويلات مع عدم السماح بتزويد المركبات بـ " الهيدرز- الفلتر - دبة الصوت " أو إصدار أصوات من المركبات في الطريق ومحركها دائر ومنع إدخال زوائد على المركبة تؤثر على الرؤية أو السلامة " تركيب سارية العلم ".

كما تشمل الضوابط منع استخدام الرش من قبل السائق أو الركاب وعدم تحميل المركبة بعدد ركاب زيادة عن المقرر ومنع الخروج من النوافذ وفتحة السقف ومنع تلوين زجاج المركبة الأمامي أو وضع شمسية أمامية ومنع النزول من المركبة للطريق العام (السائق - الركاب) أو ترك المركبة في الطريق ومحركها دائر ومنع إقامة مسيرات عشوائية ومنع إلقاء المخلفات على الطريق وعدم تغطية أو عدم وضوح أرقام اللوحات الأمامية أو الخلفية وعدم تغيير لون المركبة كليا أو جزئيا ومنع عبور للطريق من غير الأماكن المخصصة والتزام المشاة بالإشارات الضوئية.

وأهاب الخييلي بجميع الجهات بضرورة التعاون مع عناصر المرور للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية للحفاظ على سلامة الجميع.. وناشدهم بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والإرشادات الخاصة والنصائح التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف الضوابط القانونية وشروط التزيين وقانون السير والمرور.