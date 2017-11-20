شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية والحجز 50%

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن خفض قيمة المخالفات المرورية وقيمة حجز المركبات بنسبة 50% اعتباراً من 25\11\2017 ولغاية 4\1\2018 على كافة المخالفات المرورية المترتبة حتى تاريخ 20\11\2017.

وذكر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة عام الخير وكذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لليوم الوطني لدولتنا الغالية.

وأضاف الكعبي أن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين وتعينهم في إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.



من جانبه دعا العميد د. علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات إلى اغتنام هذه الفرصة والإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم في هذه الفترة وإنهاء كافة المخالفات المرورية المتراكمة.