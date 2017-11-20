هل تعلم كم تبلغ قيمة مكافأة نهاية خدمتك أو معاشك التقاعدي؟

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خدمة إلكترونية جديدة تتيح إمكانية التعرف وحساب قيمة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي بأسرع وقت وأقل جهد .

لمعرفة قيمة نهاية خدمتك أو معاشك التقاعدي كل ماعليك فعله هو الضغط على الرابط http://gpssa.gov.ae/ar/Pages/PensionCalculator.aspx وتعبئة البيانات المطلوبة وستحصل مباشرة على حساب دقيق لقيمة نهاية خدمتك أو معاشك التقاعدي .