شرطة أبوظبي تدخل موسوعة غينيس بـأكبر حلقة شبابية

سجّلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية لأكبر درس عن أمن الإنترنت في حلقة نقاشية بعنوان «الشباب وأمن الإنترنت»، شهدت تجمع أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة تحت سن الـ 30 عاماً التقوا في مكان واحد، ونظم الحلقة النقاشية الأكبر من نوعها أمس الأحد مجلس شباب شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومجلس الإمارات للشباب بقاعة مبادلة آرينا في مدينة زايد الرياضية.

حضرت الحلقة النقاشية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات، كما حضر الحلقة عدد كبير من الشباب من مرشحي كلية الشرطة والخدمة الوطنية ومدارس الشرطة وطلاب الجامعات والمدارس والمسجلين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحلقات شبابية.

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، أثناء حضورها الجلسة الشبابية التي نظمها مجلس شرطة أبوظبي أمس، أهمية تعزيز دور مجلس الشباب في المؤسسات الحكومية وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتقديم المشورة والإسهام بأفكارهم المبدعة والخلاقة لتحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعبها.