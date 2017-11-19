88 جريحاً يمنيا يغادرون عدن لتلقي العلاج في المستشفيات الهندية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.. غادر عدن " 88 " جريحا يمنيا مع مرافقيهم إلى جمهورية الهند لاستكمال علاجهم بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي في مستشفيات الهندية.

وتتكفل الدولة بعلاج هذه الدفعة من الجرحى اليمنيين بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشا الحوثية الانقلابية ضدهم.

يذكر أن قيادة الإمارات قد قدمت عدة مكرمات كان آخرها التكفل بعلاج " 1500 " من الجرحى اليمنيين - في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند - مع نفقات مرافقيهم بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

كما سيرت الدولة القوافل الطبية والإغاثية دعما للأشقاء في اليمن حيث تقدم أنواع الدعم التنموي كافة والإغاثة للشعب اليمني الشقيق.