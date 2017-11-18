طرق الشارقة تنتهي من أعمال صيانة لعدد من المناطق السكنية بالإمارة

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة من تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التخطيط للعلامات الأرضية لعدد من الطرق الداخلية بالمناطق السكنية بالإمارة، بتكلفة قدرها 1.4مليون درهم خلال عام 2017، وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقاً لأعلى معايير السلامة المرورية، حسبما صرحت المهندسة فاطمة الكتبي نائب مدير إدارة مشاريع الطرق.

وأفادت الكتبي، أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً للانتهاء من إعادة تخطيط وصيانة العلامات الأرضية لكافة الطرق في جميع أنحاء الإمارة ضمن مشروع متكامل لتطوير شبكة الطرق بالشارقة، لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الطرق القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه،ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة، حيث أنجزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع جميع الطرق الرئيسة، والتي تشمل على مداخل ومخارج للإمارة مثل شوارع الوحدة،مليحة،الذيد والشارقة الدائري،الاتحاد، مع صيانة وإعادة تخطيط العلامات الأرضية بالأماكن السياحية في الإمارة، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من السائحين وغيرها العديد من الأماكن الحيوية، التي تحرص الهيئة على صيانتها وإعادة تخطيطها بشكل دوري. أما المرحلة الثانية من المشروع فهي تركز على الطرق الداخلية للمناطق السكنية حيث أنتهت الهيئة مؤخراً من تنفيذ أعمال تخطيط للطرق الداخلية بمناطق المنصورة، و ميسلون، القرائن، اليرموك، الجزات، الرملة، وحي الدوب بدبا الحصن، بالإضافة لتجديد المطبات والميادين الموجودة في هذه الأماكن.

وأوضحت االكتبي: أنه وفقاً للبرنامج الزمني المحدد من قبل الهيئة، لازالت هناك العديد من المناطق التي نعمل على صيانتها وتجديد العلامات الأرضية بها،لا سيما أن الهيئة تقوم بحصر لكافة طرق الإمارة بشكل مستمر لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمةلها وفق الخطط الموضوعة سلفاً، مؤكدة أن الهيئة تحرص على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق وإعادة تخطيطها.