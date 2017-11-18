شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50‎%‎

بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قرارا بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بكافة أنواعها في الإمارة بنسبة 50% بمناسبة عام الخير واليوم الوطني 46 لدولة الامارات.

وصرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن الخصم سيشمل جميع المخالفات المرورية وحجز المركبات المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 11/11/2017، وسيبدأ تنفيذ قرار التخفيض يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي وسينتهي مع نهاية عام 2017، وأضاف أن دفع المخالفات أثناء فترة التخفيض يتم فقط من خلال التطبيق الذكي لشرطة عجمان أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية.

وذكر أن قرار التخفيض يعتبر تحفيزا وتسهيلا لمن تراكمت عليهم المخالفات المرورية، داعياً إلى اغتنام هذه الفرصة بالإسراع في التسديد والاستفادة من الخصم الممنوح، والالتزام بأنظمة وقواعد السير والمرور متمنيا السلامة للجميع.