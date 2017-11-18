شرطة أبوظبي تطرح 60 رقماً مميزاً للمركبات

تقيم شرطة أبوظبي مساء اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، مزاداً علنياً على 60 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصة من (الفئة الأولى) بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات.

ويتضمن المزاد الذي أطلقته شركة «الإمارات للمزادات» على موقعها الإلكتروني قبل أسبوع، باقة من الأرقام لمركبات السيارات تشمل لوحة فردية واحدة تحمل الرقم (2)، وخمس لوحات ثنائية العدد، و15 لوحة ثلاثية، و19 لوحة رباعية، و17 لوحة خماسية.

ويُعتبر الرقم (2) من بين أبرز الأرقام المميزة في هذا المزاد باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح عدا عن أنها المرة الأولى التي يتم فيها طرح رقم فردي من الفئة الأولى في مزاد علني.

ومن أبرز الأرقام المميزة المطروحة الأرقام (11) و(22) و(10).