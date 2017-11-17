" طرق دبي " تشغل عبرات كهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة تشغيل عبرات تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية والتي لاقت إقبالا كبيرا طوال السنوات الـ 8 الماضية أثناء تشغيلها في القناة المائية.

وقال منصور الفلاسي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن الهيئة تسعى دائما إلى توفير خدمة العبرة مع انطلاق فعاليات القرية العالمية من شهر نوفمبر كل عام خاصة مع وجود إقبال واسع على استخدامها.

وأضاف أن الإقبال المتزايد لخدمة العبرات يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية .. لافتا إلى حرص الهيئة على المشاركة بفعاليات القرية العالمية كل عام والتي تمتد لأكثر من خمسة شهور وذلك من خلال رؤيتنا في ترك بصمة واضحة في هذا الحدث السنوي ومنح الضيوف تجربة متميزة في مجال الطاقة المتجددة على الوسائل البحرية وهو ما انعكس على استقطابنا أعدادا كبيرة من الجمهور سواء من مقيمي الدولة أو الزائرين.

وأوضح أن الهيئة تسعى دائما إلى توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل والمواصلات بما فيها العبرات الكهربائية لتلبية المتطلبات المتنامية وتحقيق رؤيتها المتمثلة بـ /تنقل آمن وسهل للجميع/ وذلك بالتنسيق مع إدارة القرية العالمية عبر توفير خيارات متنوعة للتنقل بأسلوب مبتكر يجمع بين التراث والحداثة والوسائل الصديقة للبيئة وأن الهيئة تهدف من خلال هذا التعاون إلى إيجاد وسائل تنقل متنوعة لإسعاد ضيوف القرية العالمية للاستمتاع بالأجواء التي تصاحب بدايات قدوم فصل الشتاء في هذه الفترة من العام.