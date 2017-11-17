بالفيديو..أمطار الخير على منطقة حتا

شهدت منطقة حتا في دبي هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة صباح اليوم مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة فيما زالت الأجواء غائمة مما يبشر بهطول مزيد من الأمطار .
وخرج مواطنون ومقيمون للاستمتاع بالأجواء الممطرة والجميلة ومشاهدة المناطق الصحراوية والجبال وقت هطول الأمطار.
أمطار الخير تهطل الآن على #حتا جعلها الله سقيا خير ورحمة #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BEhQWci9mp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2017
وقال احد مرتادي حديقة التل في حتا سامر الاقرع إن سقوط الأمطار خير وبركة وساعد اعتدال الطقس الأسر والسياح على التفاعل أكثر مع الجو والخروج من المنازل للتنزه في الطبيعة الجبلية التي تتميز بها المنطقة.
وقالت زهرة الشامي إن لفصل الشتاء وسقوط الأمطار في حتا متعة خاصة يلمسها أبناء المنطقة، حيث يتغير جدول الأسرة بشكل كامل خلال هذه الفترة من العام، حيث يخرج الأهالي بشكل شبه أسبوعي للاستمتاع بمتعة هطول الأمطار، كما تقوم أسر ومجموعات عديدة بنصب خيامهم بين المناطق الجبلية، ودعوه اصدقائهم للتمتع بتلك الأجواء .