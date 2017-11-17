بالفيديو..أمطار الخير على منطقة حتا

شهدت منطقة حتا في دبي هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة صباح اليوم مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة فيما زالت الأجواء غائمة مما يبشر بهطول مزيد من الأمطار .

وخرج مواطنون ومقيمون للاستمتاع بالأجواء الممطرة والجميلة ومشاهدة المناطق الصحراوية والجبال وقت هطول الأمطار.

وقال احد مرتادي حديقة التل في حتا سامر الاقرع إن سقوط الأمطار خير وبركة وساعد اعتدال الطقس الأسر والسياح على التفاعل أكثر مع الجو والخروج من المنازل للتنزه في الطبيعة الجبلية التي تتميز بها المنطقة.

وقالت زهرة الشامي إن لفصل الشتاء وسقوط الأمطار في حتا متعة خاصة يلمسها أبناء المنطقة، حيث يتغير جدول الأسرة بشكل كامل خلال هذه الفترة من العام، حيث يخرج الأهالي بشكل شبه أسبوعي للاستمتاع بمتعة هطول الأمطار، كما تقوم أسر ومجموعات عديدة بنصب خيامهم بين المناطق الجبلية، ودعوه اصدقائهم للتمتع بتلك الأجواء .