محمد بن راشد: دولة الإمارات وسلطنة عُمان أخوة وصداقة نسعد بنهضتهم ونشاركهم أفراحهم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ47.

وقال سموه في حسابه على توتير" نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ47 الذي يُتوج 47 عاماً من المنجزات ويعكس أسمى معاني النجاح للنهضة العمانية في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم"

وأضاف سموه" دولة الإمارات وسلطنة عُمان أخوة وصداقة بين الدولتين ... وتواصل ومحبة دائمة بين الشعبين.. نفخر بنجاحهم ونسعد بنهضتهم ونشاركهم أفراحهم".