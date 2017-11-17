انطلاق فعاليات الموسم الثاني من برنامج اكتشف كنوز حتا

انطلقت فعاليات الموسم الثاني من برنامج «اكتشف كنوز حتا» ضمن مشروع حي الحياة الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في إطار خطة حتا التنموية، بمشاركة أهالي حتا ومجموعة متنوعة من هيئات حكومية وخاصة ومؤسسات غير ربحية.

ووصل مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات المشارك في الفعالية والبالغ عددهم 29 شاباً وشابة من برنامج دبي لتدريب رواد الاعمال تحت رعاية ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستهدف البرنامج الخريجين المتميزين الطموحين من الجامعة الصينية ليعرض عليهم فرصة فريدة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعمل في عدد من المؤسسات الرائدة في إمارة دبي.

ويركز البرنامج في موسمه الثاني على تعزيز مهارات القيادة لدى الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى بناء المهارات المستقبلية للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً من مختلف مدارس دبي، حيث يوفر البرنامج لهم مخيماً للمبيت من أجل عيش تجربةً تعليمية وعملية مُكمِّلة لما يُعطى داخل الفصول الدراسية، ينطلق خلالها الطلبة في رحلة استكتشافية للتعرف أكثر على الأركان الخمسة لجودة الحياة وهي(كن معطاءً، وكن نشيطاً، وكن اجتماعياً، وتعلم على الدوام، وتأمل ما حولك)، مما سيشكل حافزاً لهم لاتخاذ قراراتٍ تؤثر إيجابياً في حياتهم ومجتمعاتهم.

ويعيش المشاركون في فعاليات اكتشف كنوز حتا لحظات من السعادة والإيجابية مع مشروع حي الحياة، و يخوضون معايشة حية لأنشطة البرنامج،ويتعرفون على طبيعة حتا واكتشافها من خلال زيارتهم لمحمية حتا الجبلية.

ويتعرف المشاركون في الفعاليات على 5 طرق لحياة سعيدة ويتعرفوا على طرق تجعلهم اكثر سعادة من خلال محطات الزيارة الاكتشافية والتي تستمر لمده يومين من خلال تخييمهم في صحراء حتا.