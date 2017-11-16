محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين وكيل لدائرة الطاقة

المصدر:
  • وام
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي وكيلا لدائرة الطاقة.

 

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