محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين وكيل لدائرة الطاقة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي وكيلا لدائرة الطاقة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي وكيلا لدائرة الطاقة.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي وكيلا لدائرة الطاقة.
شهدت مناطق الفجيرة والساحل الشرقي عصر اليوم هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح باردة ، انخفضت على اثرها درجات الحرارة .
بمناسبة اختيار عام 2017 عام الخير، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
تقرر تعطيل الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبات "المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد واليوم الوطني الـ 46 للدولة " اعتبارا
تبدأ القيادة العامة لشرطة ام القيوين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% وتستمر الى 31 ديسمبر المقبل .
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاتحاد لـ بيل غيتس لجهوده الكبيرة في العمل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التسامح والإمارات
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، قبل ظهر
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك الكثيرين حول
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس في قصر الشاطئ
أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بدعوة عائلة سورية مكونة من الأبوين وطفلين