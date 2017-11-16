إجازة المولد النبوي ويوم الشهيد واليوم الوطني من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر

تقرر تعطيل الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبات "المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد واليوم الوطني الـ 46 للدولة " اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2017.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن إجازة الوزارات والجهات الاتحادية بتلك المناسبات استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد ايام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة.

ورفعت الهيئة بهذه المناسبات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات و الى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة .