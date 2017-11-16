شرطة أم القيوين تبدأ تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50‎‎%

تبدأ القيادة العامة لشرطة ام القيوين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50‎%‎ وتستمر الى 31 ديسمبر المقبل.

وأوضح العقيد حميد احمد سعيد آل علي مدير ادارة المرور بالانابة بان هذه المبادرة جاءت بمناسبة عام الخير و احتفال الدولة باليوم الوطني الـ 46 .

وانطلاق من حرص القيادة العامة لشرطة ام القيوين على تبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من أفراد المجتمع .

والتسهيل على اصحاب المركبات المخالفة الذين ترتبت عليهم مبالغ كبيرة في تسوية اوضاعهم والاستفادة من الخصم الممنوح من قبل القيادة العامة لشرطة ام القيوين .

وقرار الخصم على قيمة المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50 يطبق على المخالفات المرتكبة في إمارة ام القيوين ( فقط ) قبل تاريخ 19 نوفمبر الجاري ويشمل جميع المركبات المسجلة في دولة الامارات

كما يمكن لمالك المركبة تسديد المخالفات المخفضة عن طريق التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية moi او اي مركز خدمة في الدولة باستثناء المخالفات الغير قابلة للدفع والتي يتوجب على صاحبها مراجعة ادارة المرور والدوريات لإنهاء إجراءات طلبها .

وحث مدير ادارة المرور والدوريات بالانابة ملاك المركبات بالاستفادة من الخصم الممنوح

داعياً من أفراد المجتمع الى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى ضبط أمن الطرق للحفاظ على ثروة الوطن الحقيقية في سلامة ابناءها من الحوادث الجسيمة بتكاتف الجميع .