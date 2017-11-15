محمد بن زايد يقدم وسام الاتحاد لـ"بيل غيتس"

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسام الاتحاد لـ"بيل غيتس" لجهوده الكبيرة في العمل الخيري ومبادراته الانسانية حول العالم.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوسام لـ"بيل غيتس" خلال فعاليات منتدى الصحة العالمي الذي إنطلق اليوم في أبوظبي.

وأشاد سموه بجهود بيل غيتس المتواصلة في دعم الاعمال الانسانية والصحية والتنموية وعلى شراكته الدائمة مع البرامج والمشاريع التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة المجتمعات التي ترزح تحت وطأة الفقر والمرض وفي محاربة الامراض والوقاية منها.

من جانبه أعرب بيل غيتس عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذا التكريم.. مؤكدا أن الشراكة الطويلة مع دولة الإمارات ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثمرت عن نجاحات كبيرة ومتميزة في الحد من الأمراض التي تفتك بالأطفال والنساء في عدد من الدول الفقيرة.. واننا ماضون معا في مواصلة هذا الطريق.