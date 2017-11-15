رسالة محمد بن راشد للتسامح

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم التسامح العالمي، رسالة للتسامح وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وخص منهم جيل الشباب.

واستذكر سموه في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، مجلس والده الشيخ راشد رحمه الله الذي كان يضم مواطنين من قبائل ومذاهب وطوائف مختلفة، ومن أصول وأعراق مختلفة، ولكنهم جميعا مواطنون أمام راشد، كما استذكر سموه، الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي عرف بأخلاقه وتقديره للناس بمختلف أصولهم.

وقال سموه: لا نرى الناس إلا سواسية كما خلقهم الله، لا فضل لأحد على غيره إلا بعمله وأخلاقه والتزامه بقانوننا ودستورنا واحترامه لدولتنا."