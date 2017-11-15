"طرق دبي" تعلن مبادرات جديدة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت لجنة تطبيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد في هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق مبادرات جديدة في هذا المجال، تتمحور حول تنفيذ مشاريع مختلفة للهيئة باستخدام هذه التقنية المتطوّرة، وذلك في إطار تعزيز ودعم مبادرة "المدينة الذكية" التي اطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وتحقيقا للغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة وهي "دبي الذكية".

وأوضح عبدالرضا أبو الحسن، مدير إدارة تنفيذي تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات رئيس لجنة تطبيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد في هيئة الطرق والمواصلات إن المبادرات الجديدة، التي ستستعين بها الهيئة في تنفيذها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ستشمل مشاريع مختلفة هي جسر للمشاة، وبوابات حتا، وموقف للحافلات ، ومحطة للنقل البحري.

وقال: "إن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تنفيذ هذه المشاريع ستساعد على بلورة وسائل وأساليب مبتكرة تسهم بشكل فعّال في تعزيز إمارة دبي كأذكى مدينة في العالم ونقطة استقطاب للسيّاح والزائرين والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم باعتبارها مركزا ماليا وسياحيا وخدميا بارزا على مستوى المنطقة والعالم."

وأضاف: "إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تتقدم بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء العالم، وتعتزم الهيئة إحراز قصب السبق في هذا الجيل من التقنيات واستغلالها بالشكل الأمثل من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع المواصلات العامة والبنى التحتية اللازمة لها."

وتابع عبدالرضا: "نحن فخورون بهذه الريادة في المنطقة لتوسيع وتطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، انسجاما مع رؤية الإمارة في أن تصبح أذكى مدينة في العالم. ولتحقيق أهدافنا المرسومة، فقد بدأنا العمل مع شركات عالمية متقدّمة في هذا المجال، ونحن على ثقة تامة بأن هذه التقنية الرقمية سوف تُحدِث تغييرات جذرية في طريقة تنفيذ مشاريع قطاع النقل الجماعي في دبي.