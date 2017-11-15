محمد بن راشد يوجه بتسمية جسر المشاة في القناة المائية بـ «جسر التسامح»

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية أجمل جسر مشاة في إمارة دبي على القناة المائية الجديدة بجسر التسامح، وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن جسورنا دائما تربط بين البشر مجازا وحقيقة .. قلوبا وتواصلا.

وذكر سموه أن غدا يصادف يوم التسامح العالمي .. يصادف هذا اليوم دولة التسامح -دولة الامارات- وهي في أفضل حال .. وشعبها من أكثر الشعوب سعادة وتسامحا ..

وأكد سموه أن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة .. وهو قيمة أساسية لشعبنا .. وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا ..

يصادف غدا يوم التسامح العالمي .. يصادف هذا اليوم دولة التسامح -دولة الامارات- وهي في أفضل حال .. وشعبها من أكثر الشعوب سعادة وتسامحا .. pic.twitter.com/8TNThZ1xGU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2017

وجهنا بتسمية أجمل جسر مشاة في إمارة دبي على القناة المائية الجديدة بجسر التسامح .. جسورنا دائما تربط بين البشر مجازا وحقيقة .. قلوبا وتواصلا .. pic.twitter.com/K1QwpoBN9L — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2017