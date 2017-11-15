بالفيديو.. حاكم عجمان يتكفل برعاية طفلين سوريين في قصره

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتربية طفلين سوريين فقدا والديهما وجميع أفراد أسرتهما بقصف استهدف منزلهم، وأمر سموه بنقل الطفلين (ريم - ثماني سنوات)، وشقيقها (عبدالكريم - خمس سنوات) للعيش مع أبنائه بقصره في عجمان.

وقال السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، حمد بن غليطة الغفلي، إن "سموه تكفل بتربية الطفلين بعدما سمع قصتهما، أثناء افتتاحه مركزا طبيا في المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين في الأردن".

وأوضح أن "مسؤولين بالهلال الأحمر الإماراتي" شرحوا لسموه قصة الطفلين والمعاناة التي تعرضا لها في سورية، ومقتل والديهما وجميع أفراد أسرتهما أمام أعينهما، في قصف استهدف منزلهم"، ولفت إلى أن "اللاجئين السوريين الذين حضروا للمخيم أحضروا معهم الطفلين اليتيمين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع الطفلين بشكل كبير وأشادوا بأعماله وجهوده في المجال الإنساني.