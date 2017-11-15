شرطة رأس الخيمة تمدد قرار خفض المخالفات المرورية حتى 2 ديسمبر

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على إسعاد الجمهور بالإستجابة إلى متطلباتهم ومقترحاتهم المقدمة لخدمة، وبرنامج البث المباشر، وتزامناً مع الذكرى السابعة على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة وأيضاً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني و بمناسبة عام زايد.



قرر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، تمديد قرار تخفيض المخالفات المرورية بمختلف أنواعها بنسبة 55% الى 2 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف إسعاد جمهور المتعاملين، ومنح أفراد المجتمع فرصة أكبر لسداد كافة المخالفات المرورية المتراكمة على مركباتهم.



وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، أن تمديد قرار خفض المخالفات المرورية في رأس الخيمة ، قد تم الإسراع في تنفيذه تلبية لرغبات أفراد الجمهور الذين ناشدوا بتمديد مدة الخصم المروري، عبر العديد من قنوات التواصل مع شرطة رأس الخيمة، لذلك تم العمل على إرضائهم بتعزيز زمن سرعة الاستجابة، وتلبية متطلباتهم وتوفيرها في زمن قياسي، وذلك بالإسراع في تنفيذ تمديد القرار، مضيفاً بأن هناك إقبالاً كبيراً من المراجعين على سداد مخالفاتهم منذ تطبيق القرار في مطلع نوفمبر، متوقعاً أن يزيد الإقبال خلال فترة التمديد، خصوصاً من جانب الأشخاص الذين لم يستفيدوا من القرار منذ فترة تطبيقه، وتراكمت عليهم المخالفات المرورية.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن قرار التخفيض الصادر منذ بداية الشهر كان سينتهي في اليوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري، ولكن شرطة رأس الخيمة قد ارتأت ضرورة تمديد القرار لتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة، وعليه تم التمديد حتى نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن ذلك يمثل بشرى سارة لمن تراكمت عليهم المخالفات المرورية خلال الفترة الماضية، كما سيسهم بشكل كبير في التسهيل على الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة، جراء تراكم المخالفات، من تسوية أوضاعهم، وسداد المخالفات المرورية بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة، والذي بلغ نسبة 55% وهي أعلى نسبة تخفيض تشهدها الإمارة لأول مرة على مستوى المخالفات المرورية.