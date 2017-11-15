إطلاق مئوية شرطة أبوظبي 2057

أعلنت شرطة أبوظبي عن إطلاق مئويتها حتى عام 2057 والتي تتضمن خططا وسيناريوهات ومشاريع ابتكارية للاستعداد للمستقبل والحفاظ على الأمن من خلال إنشاء بيئات عمل مبدعة ومبتكرة وإنجاز ابتكارات أمنية بأياد إماراتية وتصميم نموذج لشرطة الفضاء والذكاء الاصطناعي .

وكشفت شرطة أبوظبي عن مشروع أول نقطة شرطة بتكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد وأول دورية هيدروجينية في العالم ومختبرات الابتكار في "مصدر".

وتتضمن الخطة المئوية لشرطة أبوظبي تخريح أول ضابط شرطة ورائد فضاء من منتسبي الشرطة في عام 2022واستحداث شرطة مرور الجو لجعل سماء الامارات آمنة وأول دورية شرطة مصنعة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد من خلال منتسبيها إضافة إلى تدريس علوم الفضاء لضباط الشرطة.

كما تتضمن الخطة المئوية تدشين أول شرطي روبوت يتحدث جميع اللغات في 2022 .

وخلال 2030 سيتم استحداث ادارة أمن السياحة الفضائية.

نموذج سيارة ذاتية القيادة لتقديم خدمات شرطة ابوظبي ستدخل الخدمة في 2022