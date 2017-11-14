محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مسيرة نهضة الوطن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دبي مساء اليوم وذلك في إطار التشاور المستمر بينهما حول كل ما من شأنه تعميق روح التلاحم الوطني والتكاتف الاجتماعي بين القيادة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و الشعب المعطاء.

وأكد سموهما أهمية تفعيل مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولتنا الحبيبة على الصعد كافة وفي شتى القطاعات لضمان حياة مستقرة وسعيدة لأبناء وبنات الوطن وتأمين المستقبل الزاهر للأجيال الواعدة.

وشدد سموهما خلال تجاذبهما أطراف الحديث على أهمية الحفاظ على مكانة دولتنا وسمعتها الدولية الطيبة ووضعها ضمن أولوية الأولويات في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وحماية مكتساتنا الوطنية التي تحققت بفضل إبداعات وجهود الشباب في شتى مواقعهم ومسؤولياتهم الوطنية.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.