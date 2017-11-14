محمد بن زايد يستقبل رئيس مالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فخامة إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة لحضور منتدى الصحة العالمي الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المالي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية.

وأعرب سموه عن سعادته بتطور ونمو العلاقات بين البلدين بفضل الحرص المشترك لتنويع وتوسيع هذه العلاقات لتشمل المجالات كافة .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تسعى إلى إقامة علاقات نموذجية مع جمهورية مالي خاصة والدول الافريقية بشكل عام.

وتطرق الحديث إلى أهمية منتدى الصحة العالمي في بلورة الأفكار وتحويلها الى مشاريع وبرامج صحية تستفيد منها الدول المحتاجة والشعوب الفقيرة وتعزيز التنمية والتطوير فيها.

من جانبه أبدى الرئيس المالي سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مؤكدا حرص بلاده على تنمية علاقاتها الثنائية مع الإمارات وتطويرها في مختلف المجالات.

وثمن فخامته الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة في المجالي الإنساني والإغاثي ودورها في دعم البرامج الصحية وخاصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها حول العالم.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي كما حضره من الجانب المالي الجنرال سليف تراوري وزير الأمن والحماية المدنية ومعالي سامبا سو وزير الصحة وسعادة بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة.