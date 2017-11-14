محمد بن راشد: أهلا وسهلاً بمن يريد الاستفادة من تجربتنا ومنافستنا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ثقته بقوة الاقتصاد الإماراتي، وكذلك قوة أداء شركة "طيران الإمارات"، وذلك في لقاء مع CNN ضمن معرض دبي للطيران.

وقال سموه: "استراتيجيتنا الحالية تقوم على المحافظة على تفوقنا وتقدمنا وأن نعمل على تحقيق الإنجازات بوتيرة سريعة".

وأضاف سموه: "عند الحديث عن المنافسة في قطاع الطيران فإنه من الواضح أن طيران الامارات ومطارات دبي تحقق معدلات أداء عالية جداً ونواصل استقبال أعداد متزايدة من الزوار".

وقال سموه: " الأوضاع الإقليمية بالنسبة لنا هي تحدي علينا أن نتقبله ونواجهه".

ورداً على سؤال لمذيع "سي ان ان" حول الرغبة بنسخ نموذج طيران الامارات التي حققت نمواً استثنائياً، قال سموه: أهلا وسهلاً بمن يريد الاستفادة من تجربتنا و منافستنا.