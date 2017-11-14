محمد بن راشد يوجه بتكريم 46 شخصية رائدة في المجال الخيري والإنساني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكريم 46 شخصية رائدة ومتميزة في المجال الخيري والإنساني، ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني وعام الخير.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص المكرمين هذا العام ضمن مبادرة أوائل الإمارات لقطاع العمل الخيري والإنساني، في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة أن عام 2017 سيكون شعاره عام الخير، وبما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وأكد سموه بهذه المناسبة أن " أيادي الإمارات دائماً بيضاء، كانت ولا تزال تقدم أمثلة مشرفة في العطاء والخير".

تهدف مبادرة أوائل الإمارات إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتبرز أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا لترسيخ الاتحاد ورفع علم الدولة في كافة المحافل.

ويمكن لكافة أفراد المجتمع ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسباً للدورة الرابعة من "أوائل الإمارات" من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.ae، والوسم المخصص للمبادرة (#أوائل_الإمارات) وحتى تاريخ 24 نوفمبر 2017، فيما تقوم اللجنة القائمة على مبادرة "أوائل الإمارات" بفرز الأسماء والمشاركات وإعداد قوائم للتأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وتصنيفها.

فيما يتم تكريم الأوائل بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام ، إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم "موسوعة أوائل الإمارات".

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت عام 2014 ، فيما كرمت خلال دوراتها السابقة 132 شخصية وجهة من كافة إمارات الدولة خلال الدورات السابقة في قطاعات مختلفة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، وحصدت المبادرة على تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعية وصل لأكثر من 3 ملايين تداول لوسم #أوائل_الإمارات، وترشيحات بلغت 2600 طلب ترشيح في الدورة الثالثة للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني.