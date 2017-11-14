احبْ.. قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله قصيدة على حساب سموه في انستغرام بعنوان"احبْ":
آحبْ شمسْ الضِّحىَ بالنورْ تهديني
وآحـبْ صـوتْ الـمطَرْ إذا جرىَ وديانْ
والـخـيلْ والـلـيلْ وأشـواقٍ تـناديني
وسـجعْ القصايدْ فرايدْ جارياتْ ألحانْ
وآحـبْ وقـتْ الـهدَدْ والـليلْ يضويني
عـلىَ سوالفْ قنَصْ ومزامَطْ وحِلفانْ
هـذا أنـا وَإِنْ سـألتي وشْ يسَلِّيني
بـاقولْ لكْ لي يسلِّي قايدْ الفرسانْ
مـهـرَهْ بـمـيدانْ والـعـاصفْ يـبـاريني
وآحـسْ أنِّـي مَـلَكَتْ الأرضْ والأكوانْ