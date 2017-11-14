مجلس إدارة "الهويّة والجنسيّة" يؤكّد ضرورة إنجاز "نقل الصلاحيات" خلال 6 أشهر

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ المرسوم الاتحادي رقم "3" لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2004، والذي قرر نقل كافّة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إلى الهيئة.

وأكّد المجلس ضرورة أن يتمّ إنجاز المهام المطلوبة من كافة الجهات المعنية بما ورد في المرسوم خلال المهلة الزمنية المقررة والبالغة 6 أشهر، لتتمكن الهيئة من تهيئة أنظمتها وبرامجها لاستيعاب المهام والاختصاصات الجديدة والانطلاق نحو آفاق أكثر رحابة في ابتكار خدمات تدعم سعي الدولة إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وناقش المجلس نتائج أعمال اللجان التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض، والمراحل التي تم إنجازها فيما يتعلّق بوضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وأعرب المجلس عن ارتياحه تجاه ما حققته اللجان المعنية من إنجازات ككل في مجال اختصاصه داعياً الجميع إلى مضاعفة جهودهم وبذل أقصى إمكاناتهم وتركيز طاقاتهم لتمكين الهيئة من تحقيق متطلّبات المرحلة الجديدة وتجاوز المرحلة الانتقاليّة بأفضل نتائج ممكنة لتباشر ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي نقلت إليها وتواصل مسيرتها في تطوير البنية التحتية التقنية لمنظومة الخدمات في الدولة ودعم صناعة القرار الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2017 الذي عقد في مقر الإدارة الرئيسة بمدينة خليفة في أبوظبي وترأسه معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس المجلس، واطلع الحضور خلاله على آخر التطورات فيما يخصّ حصر ونقل أصول شؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب إلى الهيئة، حيث أكّد المجلس على أهمية أن تتمّ عملية الانتقال وفق أفضل الممارسات وبأعلى درجات الدقّة والمهنيّة والكفاءة وبما يخدم الغايات التي صدر مرسوم النقل لتحقيقها.

ودعا المجلس موظفي الهيئة إلى انتهاج التفكير الإبداعي والابتكاري وطرح الأفكار الخلاقة في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التحوّل الحكومي وتدعم مساعي الهيئة لتحقيق التميّز المستدام والتفوق في تقديم خدمات تحقق السعادة للمتعاملين.