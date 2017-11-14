محمد بن زايد: هذا الوطن يستحق منا المزيد من العطاء لإعلاء شأنه

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالروح التي يتحلى بها شباب الوطن ونظرتهم الطموحة للتميز والتفوق مؤكدا سموه أنه لاخيار لنا الا الرهان على النوعية والكفاءات.

واضاف "علينا الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطورات التقنية لتعزيز الأداء والخدمات للوصول الى التنافسية والريادة".

وأكد سموه أن هذا الوطن يستحق منا المزيد من العطاء لإعلاء شأنه، سيرا على خطى الآباء والأجداد الذين ضحوا في أحلك الظروف وأصعبها.

وأضاف أن واجبنا ان نمهد ونوفر لأجيال المستقبل افضل الظروف والامكانيات ليواصلوا حمل راية الوطن مرفوعة خفاقة.

واستقبل سموه وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وأشاد بالجهود التي أسهمت في نجاح مسابقة المهارات العالمية، أبوظبي 2017.

كما استقبل سموه وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ويهنئهم على الفوز بجائزة فكرة العام لفئة (التطور المستمر) لعام 2017 في لندن.