سجين آسيوي يشهر إسلامه في قاعة المحكمة

أعلن شاب مسيحي من جنسية اسيوية لم يتجاوز بعد 30 عاماً، إسلامه امام محكمة جنايات أبوظبي اليوم، نظراً للمعاملة الطيبة التي تلقاها من أفراد الشرطة والعاملين بالإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، وحسن أخلاقهم وتعاملهم الراقي معه ومع غيره من النزلاء.

وكان الشاب قد سبق وأن ضبط في وقت سابق من قبل رجال الامن برفقة فتاة من نفس جنسيته، حيث تمت احالتهما إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا.

وامام هيئة المحكمة أشار الشاب إلى أنه وقت ارتكابه للجريمة كان يعتنق المسيحية، وأنه بعد دخوله إلى السجن وجد معاملة حسنة من موظفي السجن، كما اطلع على مجموعة من الكتيبات التي توضح سماحة الدين الإسلامي، ليقرر أن يدخل الإسلام عن اقتناع تام واطلاع دؤوب على إنسانية ديننا الحنيف وما يدعو إليه من طيب الأخلاق والمعاملات.

وبسؤاله عن التهمة المنسوبة اليه، اعترف الشاب بكافة التهم الموجهة اليه، سائلاً المولي عز وجل أن يغفر له ذنبة، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل.